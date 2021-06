FC Porto adquire passe de Fábio Cardoso por 2,2 ME

A assinatura do acordo de transferência do capitão dos encarnados de Ponta Delgada para os dragões vai ter lugar no dia de amanhã e, sabe o Açoriano Oriental, o jogador de vai rubricar um contrato com uma duração de cinco temporadas.



Fábio Cardoso jogou nas últimas três temporadas no Santa Clara, depois da primeira e única experiência no estrangeiro, ao serviço dos escoceses do Glasgow Rangers.



Durante este período nos Açores, o central natural de Águeda fez 97 jogos e apontou 11 golos. No Dragão, Fábio Cardoso, que é representado pela Gestifute, de Jorge Mendes, vai ter a concorrência de Pepe, Mbemba, Diogo Leite e Marcano.