As mais lidas

Destaque fotográfico para uma entrevista com a cantora Vânia Dilac que se pode tornar hoje a voz de Portugal.

Tribunal Central Administrativo do Sul condenou a Região a indemnizar uma família de Ponta Delgada que vendeu um apartamento adquirido a custos controlados. Caso demorou nove anos a ser decidido na justiça.

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok