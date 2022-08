Famalicão arranca primeira vitória na I Liga frente ao Santa Clara

Os minhotos conseguiram o primeiro triunfo na competição, e subiram provisoriamente ao 14.º lugar, com quatro pontos, destacando-se do adversário de hoje, que somou o terceiro desaire seguido, continua sem vencer com apenas um ponto e segue no 15.º posto.

Mas a partida até começou equilibrada, com as duas equipas a quererem chegar cedo ao golo.

No entanto, primeira grande oportunidade de grande perigo pertenceu ao Famalicão. Aos 17 minutos, Álex Millán cabeceou para uma boa defesa de Marco. Na recarga, De la Fuente ainda atirou às malhas laterais da baliza açoriana.

O golo acabaria por acontecer três minutos depois, numa altura em que a formação da casa estava por cima, mais agressiva, mais subida e intensa.

Ivo Rodrigues aproveitou um momento de distração defesa açoriana e atirou a bola para Zaydou que, depois de se libertar de dois adversários, rematou ao ângulo, sem qualquer hipótese para Marco.

O Famalicão manteve a consistência de jogo e não tardou em ameaçar novamente a baliza insular. Aos 29 minutos, após um cruzamento de Rúben Lima na esquerda, a bola chegou a Ivo Rodrigues que rematou, já na área, para mais uma grande defesa de Marco.

O Santa Clara respondeu e, aos 34 minutos, quase empatou o encontro. Pontapé de primeira, à meia volta, de Rildo mas Luiz Júnior negou o golo com uma grande defesa.

Os insulares, na primeira parte, tiveram de fazer duas substituições forçadas, devido às lesões de Calila e Ricardinho.

Para o segundo tempo, o Santa Clara foi-se recompondo e chegou mesmo a complicar a tarefa dos famalicenses.

Logo a abrir a segunda parte, aos 47 minutos, depois da marcação de um livre por Sagna, a bola chegou a Paulo Henrique que cabeceia à baliza e a bola acabou por rasar o poste. Este muito perto o golo do empate.

Mas a grande perdida aconteceu aos 75 minutos quando Babi, depois de um passe de Gabriel Silva, com a baliza completamente aberta, atirou ao lado, desperdiçando assim mais uma oportunidade de empatar.

Até ao final, o Santa Clara tentou por mais vezes chegar ao golo, pressionou bastante a defesa famalicense, mas na hora decisiva não conseguiu ter o discernimento necessário para concretizar.