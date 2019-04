As mais lidas

Ler mais na edição desta terça-feira, 23 abril 2019, do Jornal Açoriano Oriental

A crítica da ANBP e do SNBP surge na sequência da recente denúncia da Federação de Bombeiros dos Açores de que faltam voluntários na maioria das associações humanitárias dos Açores, reclamando ainda a criação de uma carreira de bombeiro profissional e a mudança para um novo modelo de socorro na Região, com base em bombeiros profissionais.

A Associação Nacional de Bombeiros Profissionais (ANBP) e o Sindicato Nacional dos Bombeiros Profissionais (SNBP) consideram não existir vontade do Governo Regional para resolver os problemas dos bombeiros e das diversas corporações espalhadas pelas ilhas.

ANBP e SNBP alegam não existir vontade do governo para resolver os problemas dos bombeiros e das associações humanitárias da Região

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok