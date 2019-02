Falta de camas na Psiquiatria leva hospital a ampliar serviço

Arrancou obra no Hospital Divino Espírito Santo para ampliação do espaço afeto ao Serviço de Psiquiatria. Empreitada que deverá ficar concluída no prazo de quatro meses vai permitir criar hospital de dia e aumentar número de camas.

Foi a “pressão” criada pela “falta de vagas no internamento do Serviço de Psiquiatria” que levou o conselho de administração do Hospital Divino Espírito Santo (HDES) a decidir avançar com a empreitada de ampliação do espaço afeto a este serviço.







