Faleceu o empresário Antero Rego

Presença constante no ‘top 10’ da publicação da Açormedia ‘100 Maiores Empresas’ açorianas, o Grupo Ilha Verde apresenta uma vasta rede de concessionários aos seus clientes, uma vertente negocial que nasceu justamente de uma aposta de Antero Rego em 1987, quando decidiu abrir a empresa Antero Rego – Concessionário Ilha Verde, Lda. Antero Rego fez ainda parte da estrutura da Câmara de Comércio e Indústria de Ponta Delgada e, para além da faceta de empresário, chegou a ocupar o cargo de presidente da Junta de Freguesia de Santo António, que comunicou publicamente, ontem, o seu pesar e endereçou sentidos pêsames à família. O corpo de Antero Rego estará, amanhã, em câmara ardente na Capela de São Joaquim, a partir das 11h00. A missa decorrerá na segunda-feira, às 10h00, na Igreja de São José, também em Ponta Delgada, de onde seguirá para o crematório de São Joaquim.

Faleceu, hoje, aos 82 anos, vítima de doença prolongada, Antero Gil de Viveiros Rego, proeminente empresário açoriano, que fundou a Ilha Verde Rent a Car em 1971 e, no ano seguinte, a Escola de Condução Ilha Verde - os primeiros passos de um grupo que viria constituir-se como um dos mais consolidados do arquipélago.

