Faleceu António Luís Teixeira, ex- presidente do Grupo SATA

Segundo avança a Antena 1/Açores, António Luís Teixeira faleceu de doença súbita.



"António Luís Teixeira regressava de Santa Maria sozinho num veleiro, sentiu-se mal e foi evacuado pela Força Aérea para o Hospital CUF na Lagoa, mas não foi possível reverter a situação", adianta a Antena 1/Açores.



António Luís Teixeira, tinha 56 anos, foi presidente do Grupo SATA entre julho de 2018 e novembro de 2019; era licenciado em Organização e Gestão de Empresas pela Universidade dos Açores.



Com larga experiência na área da gestão privada e da formação de recursos humanos, António Luís Teixeira foi diretor Empresarial da Câmara do Comércio e Indústria de Ponta Delgada, e administrador da EDA, onde assumiu diversos cargos de administração e de gerência em várias participadas daquele grupo, nomeadamente na GlobalEda, na Sogeo, na Segma, na Geoterceira e na EEC.



Iniciou a sua carreira profissional como monitor do Departamento de Economia e Gestão da Universidade dos Açores, foi ainda membro da equipa liderada pela EDA no processo de privatização da ELECTRA, S.A, empresa de produção, transporte, distribuição e comercialização de energia e água em Cabo Verde.

Atualmente fazia parte do projeto do Hotel Double Three by Hilton, em São Miguel.

O seu corpo estará em câmara ardente, amanhã, a partir das 13h00, na Casa Mortuária do Cemitério de São Joaquim em Ponta Delgada. Na quarta-feira, dia 14 agosto, seguirá para a sua ilha natal, Santa Maria, onde ficará em câmara ardente, a partir das 13 horas, na Capela Mortuária do Cemitério de Vila do Porto.

Pelas 17h00 será celebrada a missa de corpo presente na Capela Mortuária do Cemitério de Vila do Porto, seguindo o cortejo fúnebre para o cemitério local.