Falcon 50 realiza o transporte médico de dois doentes

De acordo com comunicado, a aeronave Falcon 50 descolou do Montijo pelas 12H10, em direção ao Funchal, para transportar um paciente para a Madeira e, no decorrer da missão, a mesma tripulação foi ativada novamente para transportar um doente, que precisava de assistência médica urgente, de Ponta Delgada para Lisboa.



A acompanhar a missão esteve uma equipa médica do Núcleo de Evacuações Aeromédicas da Força Aérea, que garantiu todos os cuidados de saúde dos pacientes durante a viagem.



À chegada a Lisboa o doente foi encaminhado para uma Unidade Hospitalar.



No total, esta missão teve a duração de oito horas e vinte minutos.