Fajã da ilha de São Jorge isolada mais 48 horas

"Os trabalhos de desobstrução da estrada que permite o livre acesso à fajã estão dependentes da melhoria do estado do tempo", explicou o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA), num comunicado em que revelou que "está previsto que os seus habitantes possam ficar isolados durante as próximas 48 horas".



São 32 as pessoas isoladas na Fajã de São João por causa da derrocada, registada às 07h30 locais e, segundo disse o presidente da Câmara da Calheta, Décio Pereira, todas "estão bem".

As comunicações, via telefone e rádio, com a Fajã de São João funcionam sem perturbações, segundo a Proteção Civil dos Açores.

Para "não deixar aquela população sem apoio de emergência básica", o serviço de Proteção Civil "solicitou ao Comando Operacional dos Açores o apoio às Forças Armadas para o empenhamento de um helicóptero EH-101 para se proceder ao transporte para a fajã de uma equipa de Suporte Imediato de Vida (SIV), constituída por um tripulante de ambulância de socorro e um enfermeiro", lê-se no comunicado do SRPCBA.

O mau tempo nos Açores provocou outra derrocada na ilha de São Jorge, na Fajã dos Vimes, mas de menor dimensão, "mantendo-se o acesso a este local condicionado", segundo a Proteção Civil.

Outras cinco ocorrências foram registadas no arquipélago, quatro na ilha do Faial e uma em São Jorge, "relacionadas com inundações de habitações, arrastamento de detritos e inundações em vias", revelou o SRPCBA.

"Por questões de segurança, o SRPCBA solicita à população que não se dirija às zonas afetadas", lê-se no mesmo comunicado.