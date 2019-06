'Faial Ilha de Tradições' visa o desenvolvimento das relações interpessoais

As mais lidas

“Este é um projeto consolidado que tem vindo a fazer 'obra', ocupando uma grande parte da população, de forma saudável e cultural, na valorização das nossas tradições e trazendo um maior equilíbrio ao corpo e à mente de muitas pessoas”, disse o autarca no decorrer da cerimónia de encerramento do FIT 2019.

Os momentos culturais são, normalmente, um dos pontos altos do evento e uma oportunidade de excelência para os grupos e coletividades existentes.

As atividades que preencheram o programa deste projeto realizado em cada freguesia constituiu um “momento ímpar de dinamização e divulgação da nossa cultura que importa preservar e promover”, refere o presidente da Câmara Municipal da Horta, José Leonardo Silva.

Chegou ao fim a edição de 2019 do 'Faial Ilha de Tradições', um projeto organizado pela Câmara Municipal da Horta e juntas de freguesia do concelho, visando um desenvolvimento das relações interpessoais.

