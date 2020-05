A competição, que promete trazer os melhores do mundo até aos Açores para discutir o título de campeão mundial de trail running, foi anunciada ontem, mas avisa que a sua realização está condicionada à autorização das entidades sanitárias.

“Tanto a Salomon como o Azores Trail Run estão conscientes de que o evento só será realizado caso a evolução da situação sanitária na Região a isso seja favorável, e exista o aval das autoridades de saúde”, refere a nota enviada à comunicação social.

Num ano marcado pelo cancelamento de grandes provas (Red Bull Cliff Diving) ou adiamento de outras (Azores Rallye), o Golden Trail WorldChamp by Salomon é a primeira a marcar o calendário desportivo da Região, numa altura em que a sociedade e a economia começam a regressar à normalidade possível.

Segundo Mário Leal, presidente da Azores Trail Run, esta será a primeira vez que uma marca como a Salomon aposta num evento desta magnitude nos Açores.

“Já estava previsto, antes da pandemia, a realização da final do Golden Trail National Series by Salomon. Agora vamos realizar um evento ainda mais importante, em que durante quatro dias os melhores atletas do mundo vão ver quem é o campeão do mundo”, explica.

A Salomon oferecerá €100.000 em prémios distribuídos em diferentes desafios, como o melhor corredor e corredora em subida, o melhor corredor e corredora em descida, o melhor sprint, os vencedores de cada dia e, claro, o vencedor geral da prova.

Para Mário Leal, a melhor analogia que se pode fazer é comparar esta competição a um Mundial de Futebol: “Seria como se o Cristiano Ronaldo, o Messi e o Neymar estivessem a disputar um campeonato mundial nos Açores”.

O evento será realizado numa parceria entre a Salomon e Azores Trail Run e conta com o alto patrocínio do Governo dos Açores.