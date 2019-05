"Faial deve afirmar-se como capital do Trail Run"

“A ilha do Faial tem todas as condições para se afirmar como a Capital do Trail dos Açores", afirmou José Leonardo Silva, presidente da Câmara Municipal da Horta durante a conferência de imprensa de apresentação da sexta edição do Azores Trail Run que decorre este fim de semana na ilha do Faial.

São esperadas cerca de 700 pessoas de 30 nacionalidades na ilha do Faial neste fim de semana “que fazem uma divulgação muito grande da nossa ilha nas redes sociais pelo mundo fora”, disse o autarca, citado em nota de imprensa.





De acordo com José Leonardo Silva, "o Azores Trail Run tem que ser, no futuro, sustentável quer ambientalmente, quer economicamente, para que possamos afirmar a nossa ilha como uma verdadeira Capital do Trail”, afirmou.





Para o autarca, “o Azores Trail Run é, sem dúvida, um momento importante para o turismo da ilha do Faial e dos Açores, pelo movimento que gera e pela projeção internacional que deles resulta. Na nossa ilha deram-se passos significativos, quer ao nível de trilhos, quer ao nível da prática de desporto no Faial, graças ao Azores Trail Run", sublinhou para destacar a criação do Centro Municipal de Marcha e Corrida.





Refira-se que o Azores Trail Run tem vindo a crescer na extensão do número das provas que o integram, entre elas, a Grande Rota dos Baleeiros, a primeira prova de Trail Ultra XL dos Açores, lançada em 2017 e que agora dá nome ao evento em si, que, atualmente, é constituído, por sete competições, adaptadas a diferentes níveis competitivos e a diferentes grupos etários, incluindo um trilho para crianças e outro para famílias.