Fafe elimina Fontinhas e segue em frente na Taça de Portugal

A equipa de Braga, que ocupa a primeira posição da série B do Campeonato de Portugal, visitou o Fontinhas, sétimo da série G do mesmo campeonato (com dois jogos em atraso), num jogo renhido decidido apenas na última grande penalidade.

Numa partida debaixo de chuva e vento, sem público nas bancadas, devido à pandemia de covid-19, mas com vários adeptos da equipa da casa nos terrenos junto ao estádio a fazer claque, o Fafe dominou mais o jogo, mas o Fontinhas teve mais oportunidades para marcar.

Depois de uma primeira parte sem golos, a equipa da ilha Terceira inaugurou o marcador, aos 64 minutos, com um golo de livre de João Dias, que tinha entrado ao intervalo.

Já se fazia a festa na Praia da Vitória, mas o Fafe empatou já em tempo de compensação da segunda parte, na sequência de um canto, que resultou num autogolo de João Peixoto.

No prolongamento, a equipa de casa, com nove jogadores em campo, contra 10 do adversário, começou a acusar algum cansaço com o Fafe a pressionar mais, sem conseguir, no entanto, concretizar.

O jogo acabaria por ser decidido apenas nas grandes penalidades. Mike Borges falhou a primeira tentativa da equipa de Braga, mas Danny Carvalho defendeu o remate de Gustavo Martins, deixando tudo em aberto.

Foi precisamente Danny Carvalho a dar a vitória ao Fafe, ao defender a última grande penalidade do Fontinhas, marcada por Diogo Moniz.

Jogo no Estádio Municipal Dr. Durval Monteiro, na ilha Terceira, nos Açores.

Grupo Desportivo das Fontinhas – Associação Desportiva de Fafe, 1-1 após prolongamento (3-4 no desempate por grandes penalidades)