Fábrica Melo Abreu com dívida superior a 10 milhões de euros

Nesta edição, é notícia ainda a acusação do PPM de que o Governo dos Açores deturpou informação sobre os resultados dos alunos nos exames nacionais do secundário, a presença de 30 empresas açorianas na Web Summit, e ainda a inauguração da via litoral entre Santa Clara e Relva.

O Desporto destaca, por sua vez, a conquista do título nacional de low kick -62,2 kg por Renato Costa e as mais de 500 inscrições no Epic Trail Run Azores.