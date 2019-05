Fábrica do Porto Formoso recria a tradicional Apanha de Chá

Segundo refere uma nota de imprensa, esta é uma atividade de animação turística e cultural que envolve mais de uma centena de figurantes na apanha manual da folha do chá.

A animação também estará presente nesta Apanha de Chá através dos ‘balhos’, dos jogos tradicionais e de outras memórias de juventude das antigas apanhadeiras. Recorde-se que a colheita de chá nos Açores é sazonal e está atualmente mecanizada, ocorrendo somente nos meses de primavera/verão, época em que a planta encontra boas condições de temperatura e humidade para o desenvolvimento dos rebentos novos, que originam um chá com aroma e sabor de grande qualidade. Numa época em que a sustentabilidade ambiental é uma das grandes preocupações da sociedade, a Fábrica de Chá Porto Formoso converteu toda a sua produção para a agricultura biológica, tornando-se no único chá da Europa com esta certificação, refere a empresa em nota de imprensa.

Os Açores são o único local da Europa onde se produz chá com fins industriais, sendo hoje também uma atração turística.



Durante o próximo sábado, irão ser recriados os costumes e as vivências dos ranchos de mulheres que se dedicavam à colheita do chá na costa norte de São Miguel, vestidas de acordo com recolhas e testemunhos da época. As ‘apanhadeiras’ colhem as folhas novas da planta do chá, que são posteriormente enroladas pelo processo de fabrico tradicional.