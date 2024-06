Exposição sobre Teófilo Braga em Ponta Delgada prolonga-se até 14 de setembro

Esta é uma iniciativa que pretende homenagear Teófilo Braga, uma das mais importantes personalidades da História recente de Portugal, justamente no ano em que se assinala o centenário da sua morte.

“Nascido em Ponta Delgada, onde se fez escritor, partiu no início da idade adulta para o continente, onde se fez político. Deste homem, que ascendeu à chefia do Estado e teve honras de Panteão Nacional, mostramos múltiplas e complexas dimensões: o escritor, o professor, o político, o filósofo, o artista, o solitário e, tantas vezes, controverso”, pode ler-se numa nota de imprensa.

A exposição dá a conhecer o percurso de Teófilo Braga através de documentação e objetos, alguns pessoais, da coleção do MPR e da BPARPD, mas também do Museu e Arquivo Fotográfico da Assembleia da República, da Escola Secundária Antero de Quental, da Fundação Mário Soares e Maria Barroso, do Museu Bordalo Pinheiro ou do Museu de Lisboa.

“Destacam-se um estudo do escultor Teixeira Lopes para o monumento que se encontra junto ao Forte de S. Brás, a caneta com que assinou a Constituição de 1911 ou a borla do traje que usou em 1868 ao doutorar-se na Universidade de Coimbra, peça que é mostrada pela primeira vez ao público”, realça a nota.



A exposição, de entrada gratuita, será inaugurada a 21 de junho às 18h30 e pode ser apreciada de segunda a sexta-feira entre as 09h00 e 17h00 e aos sábados das 14h às 17h.