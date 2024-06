Exposição mostra microrganismos das nascentes termais e fontes hidrotermais

A nova exposição, na sede do OMIC, no Antigo Chalé de Misturas, situado nas Caldeiras das Furnas (concelho da Povoação), visa "enfatizar os microrganismos que habitam nas nascentes termais, nas fontes Hidrotermais, nas cavidades vulcânicas e nas lagoas dos Açores, incluindo microrganismos extremófilos", e "elucidar para as aplicações biotecnológicas de diferentes microrganismos, como por exemplo nas áreas da dermocosmética e da saúde", é referido numa nota de imprensa.

O OMIC é gerido pel’A Ponte Norte – Cooperativa de Ensino e Desenvolvimento da Ribeira Grande.