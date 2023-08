"Expo Açores Artesanato" mobilizou 248 artesãos e unidades produtivas artesanais da região

“O crescente interesse e participação nas renovadas feiras locais de artesanato resulta de três fatores: as condições asseguradas aos artesãos para divulgarem as suas produções artesanais; a possibilidade de comercialização destas produções ao público local e visitante; a existência de um adequado Sistema de Incentivos ao Desenvolvimento do Artesanato (SIDART) que financia a participação dos artesãos nestas feiras de divulgação e comércio”, explica a secretária Regional da Juventude, Qualificação Profissional e Emprego em comunicado.

De acordo com Maria João Carreiro, que tem a tutela do CADA, estes certames “oferecem hoje melhores condições materiais e logísticas não só para os artesãos açorianos, mas também para os visitantes, em resultado do esforço público regional de democratizar o acesso ao artesanato e de aproximar os artesãos do público”.

A “Expo Açores Artesanato” está associada às principais festividades de verão no arquipélago. O ciclo de feiras tem início em maio com a “Expo Açores Artesanato – Santo Cristo”, em Ponta Delgada (São Miguel), e termina com a “Expo Açores Artesanato – Natal”, de 07 a 12 de dezembro, no Pavilhão do Mar, também em Ponta Delgada.