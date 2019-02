Explore Santa Maria Trail Run – Trail das Vindimas decorre a 14 e 15 de setembro 2019

O anúncio das datas do evento foi dado a conhecer na segunda-feira, pela autarquia de Vila do Porto. Tendo que o trail run tem vindo a cativar, cada vez mais pessoas, é intenção do município de Vila do Porto continuar a oferecer aos atletas marienses, nacionais e internacionais a possibilidade de participarem numa prova inovadora.



O evento contará com uma extensão de 50 km repartidos por dois dias.



Esta edição contemplará ainda, no dia 15 de setembro, a realização de uma prova com extensão de 12 km no “Trilho da Areia Branca”, recentemente homologado pela Câmara Municipal de Vila do Porto.