Exército ajuda com duas máquinas de rasto em Oleiros

Segundo comunicado do Estado-Maior General das Forças Armadas (EMGFA), cada camião e respetiva máquina têm “uma tripulação de quatro militares cada” (oito militares), os quais se juntam ao total de 279 elementos da Marinha e do Exército que já estão no território continental para vigiar as zonas florestais e prevenir o risco de fogo.

O EMGFA respondeu assim a um pedido da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

O incêndio estendeu-se a Proença-a-Nova e Sertã e, segundo um primeiro balanço ainda por confirmar, terão ardido cerca de seis mil hectares, anunciou a Proteção Civil.

Já em relação ao efetivo, mantêm-se no terreno 868 operacionais, apoiados por 274 viaturas e dois meios aéreos, sendo que um deles é um avião de monitorização e coordenação para detetar eventuais pontos quentes e monitorizar todo o perímetro do incêndio, e o outro presta apoio ao combate.