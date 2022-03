Exercício da Proteção Civil "Touro 22" adiado

"O exercício ‘Touro 22’, que estava previsto decorrer entre os dias 01 e 03 de abril na ilha de Santa Maria, foi adiado, na sequência da crise sísmica registada atualmente na ilha de São Jorge", lê-se num comunicado enviado pelo Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA), indicando que o exercício "será reagendado para data a anunciar oportunamente".

O maior exercício da Proteção Civil açoriana iria realizar-se pela primeira vez na ilha de Santa Maria, com a participação de cerca de 200 elementos de 24 entidades, para testar a capacidade de resposta e articulação entre os vários agentes de proteção civil.

"A edição deste ano prevê simular um cenário de meteorologia adversa, com a emissão de aviso meteorológico de nível vermelho para os parâmetros de precipitação, agitação marítima e vento, com especial incidência em Santa Maria, tendo por objetivo testar a capacidade de resposta e articulação entre os vários agentes de proteção civil", recorda o organismo, no comunicado enviado às redações.