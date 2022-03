Executivo da Câmara da Lagoa presenteado com uma cantata de Natal

Na ocasião, a presidente da autarquia, Cristina Calisto, agradeceu o ato carinhoso, salientando que “o Natal é genuinamente dedicado a todos, mas principalmente às crianças, que são a alegria de tantas famílias e uma verdadeira inspiração para despertar, em todos nós, o espírito natalício. Sem vocês, não faria sentido festejar o Natal. Quero agradecer-vos por este momento que tanto me agradou e desejar, a todos vós, umas boas festas e um Feliz Natal”.



Assim, 89 crianças da EB1/JI Tavares Canário alegraram o exterior do edifício dos Paços do Concelho, com uma cantata de Natal para assinalar esta quadra festiva e natalícia.