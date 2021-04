Excluídos todos os concorrentes à construção do Porto Espacial de Santa Maria

Em nota de imprensa, o Atlantic Spaceport Consortium (ASC), constituído pela Ilex Space e pela Optimal Structural Solutions, avança que o júri do concurso para a construção do Porto Espacial de Santa Maria decidiu na sexta-feira, “após análise da pronúncia do consórcio Atlantic Spaceport Consortium (ASC) ao segundo relatório preliminar, a exclusão da proposta por este consórcio”.

A outra proposta, do consórcio RFA Azores, liderado pela Rocket Factory Augsburg (RFA) com a participação da Edisoft, foi também excluída.

Fica “assim o procedimento sem concorrentes aptos para recomendação da adjudicação da concessão do Porto Espacial de Santa Maria ao Governo Regional dos Açores”, afirma o ASC.

Contactada pela Lusa, fonte da Secretaria Regional da Cultura, da Ciência e da Transição Digital confirmou a informação, mas adiantou que a secretária regional não presta, para já, declarações sobre este assunto, porque ainda decorre o prazo para impugnação judicial.

O ASC “lamenta a decisão do júri de reverter a sua decisão inicial (proposta de adjudicação ao consórcio ASC)” e adianta que se reserva o direito “de proceder à impugnação do procedimento, por considerar que esta decisão lesa seriamente não só os seus interesses e esforços, mas também os interesses nacionais de explorar um Porto Espacial na Região Autónoma dos Açores que seja verdadeiramente aberto, competitivo e economicamente sustentável”.

Este agrupamento empresarial manifesta, ainda, a sua disponibilidade “para dialogar, seja no âmbito do presente procedimento, seja em procedimentos futuros, e chegar a uma solução de compromisso entre os dois concorrentes, com vista a atingir o objetivo por todos desejado, ou seja, a possibilidade de explorar um Porto Espacial a partir da ilha de Santa Maria, de potenciar a indústria espacial nacional, e de contribuir para o desenvolvimento da Região Autónoma dos Açores e do país”.

Em 09 de abril, o ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor, afirmou que a construção do Porto Espacial “ou arranca agora, ou não arranca”.

O governante, que falava numa conferência de imprensa em Angra do Heroísmo, considerou que “o Plano de Recuperação e Resiliência é uma oportunidade única” para fazer “avançar o projeto”.

O Governo da República aprovou em março de 2019 a criação da agência espacial portuguesa Portugal Space, com sede na ilha de Santa Maria.

Inicialmente estava previsto que o contrato para a instalação e funcionamento do Porto Espacial de Santa Maria fosse assinado em junho de 2019, para que os primeiros lançamentos de pequenos satélites ocorressem no verão de 2021.