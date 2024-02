Eva carregou equipa rumo à vitória em Albufeira

Depois da derrota na primeira volta, em casa, por 64-70, frente ao Imortal, as açorianas do União Sportiva estavam sob alerta para as dificuldades do jogo.

Perante o quinto classificado, a equipa líder da Liga feminina começou por ter dificuldades em impor-se no jogo disputado ontem, em Albufeira, a contar para a 17.ª jornada.

A formação de Ricardo Botelho começou mesmo a perder e esteve em desvantagem durante grande parte do primeiro período.



A entrada de Eva Carregosa afetou drasticamente - e pela positiva - o ritmo do jogo.



Com elevada eficácia, a jovem de 21 anos ajudou a reduzir a desvantagem e converteu um total de 17 pontos para a equipa de Ponta Delgada.

O União Sportiva, que ontem apresentou uma baixa eficácia nos lances debaixo do cesto, só cimentou a liderança na partida no último período, sendo que à entrada do último minuto de jogo a diferença entre as duas equipas era de apenas um ponto.