Europa bate equipa Mundo no encontro decisivo e recupera título

Depois de a formação capitaneada pelo norte-americano John McEnroe encerrar a segunda jornada com uma vantagem confortável de quatro pontos, os jogadores comandados pelo sueco Björn Borg reagiram da melhor maneira, vencendo dois encontros de singulares e o duelo de pares.

A abrir a jornada de hoje, o espanhol Carlos Alcaraz (terceiro do ranking) e o norueguês Casper Ruud (nono da hierarquia) levaram a melhor sobre os norte-americanos Ben Shelton (17.º ATP) e Frances Tiafoe (16.º ATP), por 6-2 e 7-6 (8-6), reduzindo a desvantagem diante da equipa Mundo.

Apesar de o russo Daniil Medvedev, número cinco mundial, ter cedido perante Shelton, de apenas 21 anos, pelos parciais de 7-6 (8-6), 5-7 e 7-10, o alemão Alexander Zverev, a jogar em casa, conseguiu evitar a derrota da seleção europeia e adiar a decisão do confronto.

O número dois do mundo perdeu o set inaugural, mas deu a volta ao encontro com Tiafoe, alcançando o triunfo ao fim de duas horas e 36 minutos, com os parciais de 6-7 (5-7), 7-5 e 10-5, e reduzindo a desvantagem no marcador para 10-11 pontos.

No derradeiro e decisivo encontro, Alcaraz impôs-se a Taylor Fritz, recentemente vice-campeão do Open dos Estados Unidos, por 6-2 e 7-5, permitindo à equipa da Europa recuperar a vitória na sétima edição da Laver Cup, que nos últimos dois anos tinha sido conquistada pelo resto do Mundo.