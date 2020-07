EUA registam quase 1.200 mortos e mais de 42 mil infetados em 24 horas

O país contabiliza 127.322 óbitos e 2.629.372 casos desde o início da pandemia, segundo o balanço realizado pela agência de notícias Efe.

A média de novos casos diários nos Estados Unidos está desde a semana passada acima dos 40 mil, muito por causa da propagação do novo coronavírus nos estados do sul e oeste, como Florida, Texas, Califórnia e Arizona.

Nova Iorque continua a ser o estado mais fortemente afetado pelo coronavírus nos Estados Unidos, com 393.454 casos confirmados e 32.032 mortes, um número apenas inferior ao do Brasil, Reino Unido e Itália.

Só na cidade de Nova Iorque, morreram 23.096 pessoas.

Nova Iorque é seguida pela vizinha Nova Jersey, com 15.035 mortos, Massachusetts, com 8.053 , e Illinois, com 6.923.

Outros estados com um grande número de mortes são a Pensilvânia (6.649), Michigan (6.193), Califórnia (6.013), Connecticut (4.322).

Em termos de infeções, a Califórnia está atrás apenas de Nova Iorque, com 226.851 casos.

Os Estados Unidos são o país com mais mortos e mais casos de infeção confirmados.

O Instituto de Métricas e Avaliações em Saúde da Universidade de Washington, cujos modelos para a evolução da pandemia são frequentemente utilizados pela Casa Branca, estima que o país chegue a outubro com cerca de 180 mil mortes.