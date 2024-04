EUA pede ao Conselho de Segurança da ONU que condene ataque do Irão a Israel

"Nos próximos dias [...] os Estados Unidos vão explorar medidas adicionais para responsabilizar o Irão aqui nas Nações Unidas. De imediato, o Conselho de Segurança deve condenar inequivocamente as ações agressivas do Irão e instar o país e os seus parceiros e aliados a cessarem o seu incumprimento", afirmou Robert Wood durante o seu discurso na reunião de emergência do Conselho de Segurança realizada hoje a pedido de Israel.

Em todo o caso, Wood sublinhou que os Estados Unidos não querem uma escalada: "As nossas ações têm sido de natureza puramente defensiva. A melhor maneira de evitar uma escalada é uma condenação inequívoca no Conselho de Segurança do ataque sem precedentes e em grande escala do Irão", afirmou.

O representante dos EUA referiu-se ainda à situação na Faixa de Gaza e defendeu a necessidade de um cessar-fogo, de um acordo para a libertação dos reféns e de se aumentar a ajuda humanitária à população de Gaza.