EUA enviam 840 mil doses de vacina para populações vulneráveis no Uganda

Trata-se da primeira entrega de vacinas da Johnson & Johnson no quadro de uma campanha do mecanismo internacional Covax que visa beneficiar as populações vulneráveis que ficaram à margem das campanhas de vacinação governamentais.

Os EUA vão ainda constituir um depósito de 300.000 outras doses da mesma vacina que poderão ser distribuídas no mundo inteiro a pessoal humanitário ou a missões de manutenção da paz das Nações Unidas, disse a mesma fonte.

O Presidente norte-americano, Joe Biden, assegurou já várias vezes que o seu país seria "o arsenal de vacinas do mundo".

A administração Biden insiste que as doações de vacinas norte-americanas se realizam sem condições e não com objetivos diplomáticos ou estratégicos.

A comunidade internacional, sob a égide da Aliança Global de Vacinas (Gavi), decidiu em março de 2021 constituir um depósito de vacinas para serem administradas pelas agências internacionais ou as organizações não-governamentais.

Esse depósito é destinado a "populações confrontadas com crises humanitárias" e a "grupos vulneráveis (refugiados, requerentes de asilo, apátridas, pessoas deslocadas no interior do seu próprio país, migrantes, minorias e pessoas que vivem em zonas afetadas por conflitos", explica a Gavi na sua página eletrónica.