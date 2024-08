Nesta edição, noticia-se ainda que há quase 11 mil açorianos à espera de cirurgia, que a RIAC instruiu funcionários para não venderem bilhetes da SATA e que foi criado grupo de trabalho para o novo anel interilhas. Os atrasos nos pagamentos das ajudas aos pescadores e a execução do PRR em 78% no segundo trimestre são outros dos assuntos no jornal de hoje, onde o Desporto avança que o calendário dos clubes está a ser afetado por falta de alojamento e de ligações aéreas.