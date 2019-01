Estudo aponta redução do consumo de drogas

O relatório anual do Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências aponta para uma redução do consumo de drogas nos Açores, entre os jovens com 18 anos

Um inquérito efetuado aos jovens, com 18 anos, que participaram no Dia da Defesa Nacional em 2017, aponta a redução do consumo de estupefacientes nos Açores.

O resultado do estudo foi apresentado pelo Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências (SICAD), ontem divulgado na Assembleia da República, por João Goulão.

O diretor-geral do SICAD referiu que se constatou uma ligeira diminuição das prevalências de droga, em relação aos anos anteriores, nos Açores.







