Estudo aponta Corvo e Berlenga como prioritárias no combate a espécies invasoras

Incorporando dois técnicos da SPEA, o trabalho, diz a entidade portuguesa, representa "uma importante colaboração global para recomendar ações práticas com efeito na luta contra a crise global de extinção de espécies".

O estudo utilizou dados biológicos e geográficos para 1.279 ilhas com 2.823 populações de 1.184 espécies de aves, répteis, mamíferos e anfíbios consideradas "Criticamente em Perigo" ou "Em Perigo" na Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas da União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN), a lista mais completa do mundo relativa ao estatuto de conservação de animais, fungos e plantas.

Na Berlenga, "a remoção do rato-preto terá benefícios diretos para a lagartixa-das-berlengas, que apenas pode ser encontrada neste arquipélago", ao passo que na ilha do Corvo, nos Açores, "o estudo mostra que a remoção de rato-preto e de gatos iria beneficiar o morcego-da-madeira".

Entre as 169 ilhas identificadas pelo estudo “onde seria crucial implementar projetos de remoção de espécies invasoras na próxima década” estão o Corvo e a Berlenga.

O estudo, publicado esta quarta-feira na revista PLoS One, concluiu que “remover mamíferos invasores como ratos, gatos, cabras e porcos seria benéfico para 9,4% das espécies ameaçadas que residem em ilhas”, segundo um comunicado divulgado pela SPEA.

Um estudo internacional que integrou peritos da Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA) aponta o Corvo, nos Açores e a Berlenga como ilhas prioritárias no implementar de "projetos de remoção de espécies invasoras na próxima década", foi revelado.

