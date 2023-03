Estúdio 13 apresenta espetáculo “Terra” de André Melo

O espetáculo, um solo criado e interpretado por André Melo, é um cruzamento entre o teatro, a música e o movimento que pretende abordar a terra enquanto elemento, planeta e lugar de crescimento, e encerra em si um espaço que invoca costumes e tradições, recorrendo ao texto, a canções e a lengalengas, segundo indica uma nota de imprensa.

A ideia para a criação de “Terra” surge após o sucesso do espetáculo “Água”, de Maria João Gouveia, numa sequência de peças para a infância, que tem como inspiração os diferentes elementos da natureza. Durante o processo criativo do espetáculo, André Melo realizou um residência artística com a atriz, autora e encenadora Sandra José.

André Melo é um ator micaelense com mais de 20 anos de experiência em artes performativas, tendo desenvolvido trabalhos não só em registos mais tradicionais, como também teatro musical e videoarte.



É membro fundador da Musiquim - Associação Musicoteatral dos Açores e atualmente é professor de Teatro no Estúdio 13 e Assistente Convidado na Universidade dos Açores, lecionando as aulas de Expressões Artísticas I no Curso de Educação Básica. Já trabalhou com artistas de renome como António Terra, Pedro Sena Nunes, Paulo Maria Rodrigues e Pedro Penim, atual diretor artístico do Teatro Nacional Dª Maria II.