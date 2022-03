Estúdio 13 acolhe sábado "Sim-Não-Nim"

“Sim – Não – Nim” é uma obra coreográfica de Bárbara Henriques, no âmbito do Projecto.1 do Estúdio 13, contando com a cocriação das alunas da turma de Contemporâneo 2, indica nota de imprensa.





A mesma nota refere que esta peça apresenta como motes a pergunta, a resposta e a aleatoriedade. A “pergunta” e a “resposta” traduzem-se em movimento e a “aleatoriedade” no processo coreográfico, seja na escolha das perguntas ou na organização das mesmas.





Desta forma, “Sim – Não – Nim” não apresenta uma ordem nem um tema específico. É composto por vários temas (os quais poderiam ter sido diferentes, devido à “lei da aleatoriedade”), tendo sido os movimentos idênticos nos solos das alunas e a música a tomar grande importância no desenvolvimento coreográfico.







O espetáculo conta com as interpretações de: Alice Rodrigues Filipe, Inês Marin Melo, Leonor Furtado Bolarinho, Madalena Pacheco, Maria Inês Oliveira Vasconcelos Cravinho, Maria Teresa Faustino, Mariana Viveiros Zeferino e Sofia Maria Teixeira da Mota.