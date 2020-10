"Estudantes com Covid no continente com falta de apoio" é a manchete do Açoriano Oriental

As queixas de estudantes açorianos deslocados, que testaram positivo à Covid-19, sobre a falta de acompanhamento, que deveria ser feito pelas Autoridades de Saúde continentais, está em destaque no Açoriano Oriental de segunda-feira, 19 de outubro de 2020.