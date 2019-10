Estreia da peça ‘O Manuel Petisco é um bom corisco”

A peça de teatro popular micaelense “O Manuel Petisco é um bom corisco”, estreia esta sexta-feira, 25 de outubro, pelas 21h30, no Auditório Luís de Camões, em Ponta Delgada.

A peça de teatro é produzida pela Associação Pedra Ara com direção e encenação de Armando Moreira. Segundo refere uma nota de imprensa, a estreia desta peça de teatro popular micaelense é uma iniciativa da Câmara Municipal de Ponta Delgada e surge no âmbito do programa de descentralização cultural da autarquia.

Por isso, a intenção é a de que a peça possa percorrer as freguesias rurais do concelho durante o ano de 2020, depois de ser exibida até ao final deste ano nas freguesias urbanas.



O elenco da peça de teatro “O Manuel Petisco é um bom corisco”é constituído por artistas conhecidos do teatro micaelense, como são os casos Paulo Vieira (O Fazendeiro), Sónia Amaral, Mário Sousa, Mariana Pereira, Carina Amaral, Bárbara Moniz e Marina Ferreira. A música da peça é da responsabilidade de Alfredo Gago da Câmara e de Armando Moreira.

A peça de teatro popular micaelense “O Manuel Petisco é um bom corisco” pretende promover e divulgar um género teatral que teve muito sucesso durante o século XX na ilha de São Miguel.

Um dos exemplos desse sucesso do teatro popular era o da freguesia da Fajã de Baixo, cujo espólio do Grupo de Teatro da Casa do Povo - que está atualmente à guarda da Câmara Municipal de Ponta Delgada - será exposto durante o ano de 2020.