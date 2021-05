Estatuto PME Excelência atribuído a 49 empresas dos Açores

O estatuto PME Excelência foi atribuído a 49 empresas sediadas nos Açores - 34 das quais na ilha de São Miguel - que se destacaram pelos melhores desempenhos económico-financeiros e de gestão.

Segundo o IAPMEI e o Turismo de Portugal, este ano 2865 empresas portuguesas conquistaram este estatuto, das quais 45 são da Região Autónoma dos Açores.

No total do país em 2020, 2865 empresas conquistaram o estatuto de PME Excelência, das quais 601 são de média dimensão, 2 084 são de pequena dimensão e 180 são microempresas. Em conjunto, as PME Excelência portuguesas são responsáveis por 92.657 postos de trabalho e por um volume de negócios superior a 11 mil milhões de euros.

A maioria destas empresas desenvolve a sua atividade nos setores do Comércio (28%), da Indústria (23,4%), e ainda no setor do Turismo (17,9%).

Os distritos com maior concentração de empresas PME Excelência 2020 são Porto (21%), Lisboa (20,1%), Braga (9,9%) e Aveiro (9,8%). Os Açores concentram 1,7% das empresas.

Segundo o IAPMEI, esta iniciativa foi criada, em 2009, com o objetivo de reconhecer as pequenas e médias empresas (PME) nacionais que se evidenciam pela qualidade dos seus desempenhos económico-financeiros e se mostram capazes de atingir altos padrões competitivos.

“Sem prejuízo do contributo das políticas públicas, os protagonistas centrais do processo de recuperação e relançamento da atividade serão sempre os empresários, com a sua visão, a sua ambição, a sua orientação para os mercados e seus desafios, a sua capacidade de criar riqueza, de adaptação e de reinventar modelos de negócio”, refere Francisco Sá, presidente do IAPMEI.

Deste modo as empresas são reconhecidas “pelo seu superior desempenho”, sendo que a quem é concedido este estatuto “beneficia ainda de condições preferenciais de serviços financeiros proporcionados pelas principais instituições bancárias a atuar em Portugal, que se juntam às iniciativas PME Líder e PME Excelência”.

Refira-se que IAPMEI homenageia o mérito empresarial das melhores PME portuguesas, numa iniciativa desenvolvida em estreita parceria com o Turismo de Portugal, os principais bancos nacionais, o Banco Português de Fomento e as Sociedades de Garantia Mútua.



Empresas distinguidas

A.J.M. Cordeiro, Lda.; A.S.R. Santos, Lda.; Açorbrio - Construções Sociedade, Unipessoal, Lda.; Agritractores, Lda.; Alcides Cabral de Melo - Restauração & Hotelaria, Lda.; Ângelo de Chaves Braga, Lda.; Anticiclone - Instalações Técnicas, Lda.; Autatlantis - Aluguer de Automóveis sem Condutor, Lda.; Baía dos Anjos, Lda.; Bernardete, Duarte & Filho, Lda.; C.A.L. - Clínica do Aparelho Locomotor - Sociedade de Médicos, Lda.; Canha & Filhos - Materiais de Construção Civil, Lda.; Carlos Tavares Silva; CDIJA- Centro de Desenvolvimento Infanto-Juvenil dos Açores, Lda.; Construtora Manuel & Avelino, Lda.; Cooperativa União Agrícola Florentina CRL; CPinheiro Sistemas, Lda.; CTIJ - Centro Terapêutico Infanto-Juvenil, Lda.; D. Costa - Unipessoal, Lda.; Fábrica de Blocos Teodoro, Lda.; Farmácia Menezes, Lda.; FIT - Fabrico e Instalações Técnicas, Lda.; Florcash, Lda.; FLV - Investimentos Turísticos, Lda.; Imobiliária das Ilhas Atlânticas, Lda.; José Henrique Silva & Filhos, Lda.; Lendas e Perguntas, Unipessoal Lda.; Líder Frutas - Comércio de Alimentares, Lda.; Lima & Quental, Lda.; Loureiro Almeida & Filhos, Lda.; Manuel Furtado Silva, Lda.; Margarida Brum, S.A.; Miguel Rodrigues André, Sociedade Unipessoal Lda.; N & N Gromov, Lda.; Ópticas Pamplona, Lda.; Pescas de Amaral & Sousa, Lda.; Pesoti Gestão de Restaurantes, Lda.; Pomar da Ilha, Comércio de Frutas e Legumes, Lda.; R&T Energia, Lda.; Restaurante Tony’S, Sociedade Unipessoal Lda.; Ricardo Nuno Ferreira Martins Mota; Romeiro e Martins, Lda.; Servicater - Serviços de Catering e Restauração Colectiva, Lda.; Sociedade Açoreana de Representações, Lda.; Sociedade de Representações Avlis, Lda.; Sombra Próxima - Snack Bar, Unipessoal Lda.; Spaceland - Sociedade Imobiliária, Lda.; Spitex II, Unipessoal Lda.; Volt e Meio - Engenharia e Montagens, Lda.