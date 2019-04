Estatuto PME Excelência atribuído a 31 empresas dos Açores

Segundo o IAPMEI, estas 31 empresas são responsáveis por 880 postos de trabalho e por um volume de negócios superior a 86 milhões de euros, o que representa um crescimento médio de 21,2% em relação ao ano anterior.

Esta entidade realça ainda que a maioria das PME excelência açorianas desenvolve a sua atividade nos setores do Comércio (41,9%) e do Turismo (32,3%).

“Com um ativo líquido global de aproximadamente 80 milhões de euros (80.249.605€), as PME Excelência 2018 dos Açores apresentaram uma autonomia financeira média de 56,4% e níveis de rendibilidade dos capitais próprios de 27,8%”, acrescenta o IAPMEI.

Esta iniciativa do IAPMEI foi criada com o objetivo de premiar as pequenas e médias empresas (PME) nacionais, que se evidenciam pela qualidade dos seus desempenhos económico-financeiros e se mostram capazes de atingir altos padrões competitivos.

De acordo com Nuno Mangas, presidente do IAPMEI, “as PME Excelência são empresas financeiramente robustas, que apresentam um elevado padrão competitivo, assente em estratégias de inovação e internacionalização, desempenhando um papel de grande relevância ao nível do emprego e do desenvolvimento local e regional. Para o IAPMEI e para o País, é um orgulho verificar o crescimento e notoriedade que este Estatuto tem vindo a conquistar entre as empresas portuguesas”, sublinhou.





Empresas distinguidas

296 Rent-a-car Aluguer de Automóveis, Lda.; Açorsonho - Hotéis, Lda.; Adelino Pedro - Comércio de Peças Automóvel, Lda.; Amorim & Machado, Lda.; Ângelo de Chaves Braga, Lda.; Anticiclone - Instalações Técnicas, Lda.; Autatlantis - Aluguer de Automóveis sem Condutor, Lda.; Bernardete, Duarte & Filho, Lda.; Canha & Filhos - Materiais de Construção Civil, Lda.; Carlos Tavares Silva; Construtora Manuel & Avelino, Lda.; Crmorais Hotéis - Sociedade de Exploração de Hotéis Lda.; F.I.T. - Fabrico e Instalações Técnicas, Lda.; Farmácia Menezes, Lda.; Farmácia Nossa Senhora dos Anjos, Sociedade Unipessoal, Lda.; Futurismo - Empresa de Turismo Náutico, Lda.; Instalacores Estudos Montagens e Indústria Instalações Eléctricas, Lda.; José de Torres Teles & Filhos Limitada (Teles Travel Agency) - Sociedade por Quotas; Líder Frutas - Comércio de Alimentares, Lda.; Lima & Quental, Lda.; Margurte - Representações, Comércio e Serviços, Lda.; Mont’Alverne & Cª., S.A.; Restaurante Tony’s Sociedade Unipessoal Lda.; Ricardo Nuno Ferreira Martins Mota; Romeiro e Martins, Lda.; Rui Alberto de Medeiros e Câmara, Sociedade Unipessoal Lda.; Servicater - Serviços de Catering e Restauração colectiva, Lda; Talho da Rua do Galo, Lda; Trepa - Construção Civil Lda; Vieira & Botelho Sucessores, Lda.; Volt E Meio - Engenharia e Montagens Lda.