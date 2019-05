Especialistas reúnem-se na Terceira para debater Alojamento Local

A Academia da Juventude e das Artes da Ilha Terceira, acolhe sábado, dia 1 de junho, um seminário sobre Alojamento Local,a decorrer entre as 10 horas e as 13 horas.

Numa organização da Câmara do Comércio de Angra do Heroísmo (CCAH),o seminário conta com dois painéis, sobre os temas: “Alojamento Local – estado atual e perspetivas futuras” e “Como maximizar a experiência do cliente e melhorar a rentabilidade de um Alojamento Local”.





Segundo comunicado, o objetivo é discutir esta tipologia de acomodação, que tem registado um crescimento muito acelerado no país e na Região, e dar a conhecer algumas das obrigações e atributos associados à atividade, bem como perspetivar como poderá evoluir num futuro próximo.





O primeiro painel conta com três oradores convidados, nomeadamente Ana Branco, do Turismo de Portugal, que vai abordar o “Estado atual e perspetivas futuras do Alojamento Local no país”, enquanto Leonor Santimano, da Direção Regional do Turismo, fará uma abordagem semelhante, mas centrada na realidade da Região. O painel finaliza Luis Sanchez Carvalho, da Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa, que vai centrar-se no “Impacto do turismo no desenvolvimento urbanístico dos centros urbanos”, com exemplos concretos de duas realidades distintas no continente português.





O segundo painel será mais centrado em casos de estudo, sobre a temática comum de “Como maximizar a experiência do cliente e melhorar a rentabilidade de um Alojamento Local”. Carla Reis, fundadora do projeto “Alojamento Local Esclarecimentos” e Miguel Rodrigues, proprietário do grupo de Alojamento Local “Feels Like Home”, no continente português, são os oradores deste painel.