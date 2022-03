Espanha anuncia novos apoios às vítimas da erupção do vulcão de La Palma

Sánchez referiu-se às medidas de auxílio ao impacto da erupção vulcânica em La Palma, que dura há cerca de três meses, antes do início da reunião do Conselho Europeu que decorre em Bruxelas.

Nas mesmas declarações, o primeiro-ministro de Espanha referiu que as novas medidas vão ser discutidas hoje em Conselho de Ministros, bem como apelou ainda à "prudência" sobre o decréscimo da atividade do vulcão Cumbre Vieja que se tem verificado nos últimos dias.

Sobre as medidas referentes à habitação dos residentes locais, o executivo de Madrid vai aumentar o limite da ajuda de 30 mil euros para 60 mil euros.

Estas medidas são ajudas complementares às indemnizações que os habitantes da ilha afetados pela erupção vulcânica já recebem por parte das agências de seguros e pela administração local.

No total, vão ser aprovados também 17,5 milhões de euros para ajuda a pequenas e médias empresas e para o relançamento do setor do turismo.

Pedro Sánchez disse ainda que os trabalhadores do setor das pescas ficam isentos de pagamentos à Segurança Social, sempre que não possam sair para o mar, e que o prazo para o pagamento de dívidas (à Segurança Social) vai ser alargado até ao dia 02 de maio de 2022.

A estes valores somam-se mais 12 milhões de euros de ajudas diretas a agricultores e produtores de gado.

O vulcão Cumbre Vieja na ilha de La Palma está "calmo" e aparentemente sem atividade desde as 21:00 de segunda-feira, mas o Instituto Vulcanológico das Ilhas Canárias (Involcan) alertou que o facto não implica o fim da erupção.

"Isto não significa que a erupção tenha terminado, porque no passado isto foi seguido por um novo surto de atividade", avisou a Involcan através da rede social Twitter, na segunda-feira passada.

A atividade sísmica que acompanha o movimento de lava à superfície já cessou noutras ocasiões, mas foi depois seguido de um novo período de atividade.

Neste caso, trata-se do intervalo sem atividade mais longo desde que a erupção começou, a 19 de setembro.

Esta erupção vulcânica foi até agora a mais longa de que há registo em La Palma, tendo destruído cerca de 3.000 edifícios, enterrado com lava uma grande área de terrenos agrícolas e forçado vários milhares de pessoas a abandonar as casas onde residiam.

Não há, no entanto, qualquer registo de ferimentos ou mortes relacionadas diretamente com a erupção na ilha habitada por 80.000 pessoas.

As Ilhas Canárias são uma comunidade autónoma de Espanha e um destino popular de férias, estando situadas entre a Região Autónoma da Madeira (Portugal) e a costa africana.