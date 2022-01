Espaço para sem-abrigo na ilha do Faial com capacidade para seis pessoas

O contrato de cooperação, hoje assinado pelo vice-presidente do Governo dos Açores, Artur Lima, estabelece as obrigações recíprocas da vice-presidência do Governo e da Santa Casa da Misericórdia da Horta, relacionadas com a prestação de serviços referentes à resposta social de Centro de Alojamento Temporário de Sem Abrigo, envolvendo o financiamento anual de 138 mil euros.

Segundo uma nota de imprensa do executivo açoriano, o montante servirá para pagar despesas de funcionamento extra-pessoal e para suportar as responsabilidades da instituição com o quadro de pessoal.

De acordo com Artur Lima, “até ao momento não existia na ilha do Faial nenhuma resposta social do género”, sendo que a celebração do contrato “vem colmatar a carência até agora existente no tecido social faialense”.

Artur Lima sublinhou que o Centro de Alojamento Temporário permitirá “aliviar a pressão no Lar de Idosos” e “responder mais eficazmente a situações de grande fragilidade social”.

O centro funcionará num imóvel provisório até que seja construído e inaugurado um espaço definitivo.