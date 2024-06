Esconena, de Tiago Lima, no Museu dos Baleeiros

No evento, com início pelas 21:00 locais (22:00 em Lisboa), com entrada gratuita, Tiago Lima apresenta o seu primeiro álbum a solo estreado em outubro de 2023 no Museu do Vinho, na Madalena do Pico, no âmbito do Festival Cordas, numa homenagem ao avô materno, João Barcelos da Costa, “Esconena”, que o influenciou e introduziu no Fado, segundo nota da Direção Regional da Cultura.

Nesta apresentação, Tiago Lima (guitarra portuguesa), natural da ilha Terceira, faz-se acompanhar por Evandro Meneses (baixo) e Pedro Morais (viola de fado).

O concerto terá ainda a participação de Manuel Costa (voz e viola).