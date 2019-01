Escolas carecem de formação específica na área de música

Opinião é da diretora do Conservatório Regional, Ana Paula Andrade, cuja carreira foi distinguida numa cerimónia do Rotary Club de Ponta Delgada, defende que a música deveria estar presente nas escolas desde a fase pré-escolar

A diretora do Conservatório Regional de Ponta Delgada (CRPD) defendeu, ontem, que a música deveria ser ensinada, desde cedo, nas escolas açorianas e de uma forma mais aprofundada do que aquela que se constata atualmente.





“Apesar de ser um ensino específico, que tem como um dos objetivos formar alunos com vista a uma via profissionalizante, o nosso conservatório ministra um ensino mais abrangente, de forma a colmatar a ausência de formação mais específica na área da música no ensino regular, que deveria estar presente nas escolas desde o pré-escolar”, advogou Ana Paula Andrade.







Leia mais na edição desta quinta-feira, 24 janeiro 2019, do jornal Açoriano Oriental