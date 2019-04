Escola Secundária da Ribeira Grande recebe IX Feira da Saúde

A ter lugar no pavilhão gimnodesportivo da escola, o evento conta com diversos rastreios à comunidade escolar levados a cabo por técnicos especialistas do Hospital Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada e por algumas empresas privadas, refere comunicado.



Também decorrerão várias atividades físicas, no sentido de sensibilizar para a importância da prática de exercício físico.



Haverá uma mostra de chá por parte da Santa Casa da Misericórdia da Maia, bem como vários stands de diferentes entidades (Associação ARRISCA, MUSAMI, GNR, PSP, entre outros), um mercadinho sustentável e uma exposição de plantas endémicas dos Açores.



As atividades desenvolvidas pela EPSME enquadram-se no âmbito do Programa Regional de Saúde Escolar e de Saúde Infanto-Juvenil.



A feira tem o seguinte horário de funcionamento: 9h15 – 16h00, com interrupção para almoço entre as 13h e as 14h.