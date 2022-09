Escola Domingos Rebelo com manuais digitais prontos para distribuir

Durante o debate de uma iniciativa sobre o alargamento do ensino artístico, no plenário da Assembleia Regional, na Horta, a deputada do BE, Alexandra Manes, alertou para a situação na escola Domingos Rebelo, onde alegadamente existem alunos sem manuais digitais.

“Relativamente à escola secundária Domingos Rebelo, após a questão que a senhora deputada [do BE] levantou, tive oportunidade de confirmar que os equipamentos para distribuir aos alunos da escola Domingos Rebelo estão na escola prontos a serem distribuídos”, respondeu a secretária regional, Sofia Ribeiro.

No portal ‘online’ daquela instituição de ensino, lê-se, relativamente ao 8.º ano de escolaridade, que a “entrega dos equipamentos para os manuais digitais e respetivas licenças ainda não têm data definida, estando escola ainda a aguardar instruções”.

Durante o debate, o deputado do PS Rodolfo Franca, alertou que existem “muitos conselhos executivos sem ordem para avançar para a distribuição” dos equipamentos, enquanto outras escolas ainda não têm o material necessário para acolher os manuais digitais.

A 18 de maio de 2022, a secretária da Educação e dos Assuntos Culturais, Sofia Ribeiro, garantiu que todos os alunos do 5.º e do 8.º ano irão ter acesso a manuais digitais no próximo ano letivo, traduzindo-se “em momentos de aprendizagem mais cativantes e significantes”.

“Este projeto de desmaterialização dos manuais vai muito além da simples transição de um livro para uma utilização do computador, uma vez que permite aos alunos terem acesso a outros conteúdos, garantindo aprendizagens mais significativas, dando retorno, em termos avaliativos, das competências que foram adquiridas”, disse então a governante.