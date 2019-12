Escola da Povoação divide Câmara Municipal e Governo Regional

Não está nos planos do Governo Regional avançar para a construção de uma nova escola básica e secundária na vila da Povoação, mas a Câmara Municipal quer “melhores condições” para as instalações atualmente existentes em prol da comunidade escolar. Ontem, a Comissão Permanente de Assuntos Sociais do Parlamento açoriano reuniu para ouvir o presidente do município, Pedro Melo, e o Secretário Regional da Educação e Cultura, Avelino Meneses, sobre o projeto de resolução do PCP que “recomenda ao Governo Regional a construção urgente de uma nova Escola Básica e Secundária (EBS) da Povoação”. E ficou a saber que o autarca defende a melhoria de condições da EBS da Povoação por via, preferencialmente, de uma remodelação com ampliação das atuais instalações. “Se é uma escola nova ou uma remodelação com aumento que a transformará numa escola nova, é indiferente. Queremos é melhores condições para a escola”, frisou.

Pedro Melo diz haver “terrenos envolventes” na vila que podem ser adquiridos para aumentar a EBS da Povoação, intervenção essa que pode ser feita, a seu ver, com recurso aos fundos do próximo Quadro Comunitário de Apoio.







