Escola da Lomba do Alcaide com luz verde para ser ATL

O Centro Social e Paroquial da Lomba do Loução/ Nossa Senhora dos Remédios e a Secretaria Regional da Solidariedade Social assinaram um contrato de cooperação para a comparticipação financeira da obra do Atelier de Tempos Livres/ Centro de Atividades Ocupacionais da Lomba do Alcaide.