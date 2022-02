Escola da Fonte do Bastardo promove simulacro "A Terra Treme" para formar alunos para a autoproteção

O vice-presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória, Ricky Baptista, considera que exercícios semelhantes ao “A Terra Treme”, que decorreu na manhã de sexta-feira, 05, é “o melhor contributo para o reforço da capacidade de autoproteção das gerações atuais e futuras”.



Falando no final de um dos exercícios a que a Autarquia se associou, que decorreu no edifício escolar da Fonte do Bastardo, o autarca frisou que a prevenção é o passo mais importante para esse objetivo.

“Envolvemo-nos nesta atividade cientes de que estamos a contribuir para uma sociedade mais capacitada para as medidas de autoproteção em situações de catástrofe, logo mais segura. Prevenir deve ser sempre o passo mais importante para alcançarmos esse objetivo”, salientou o responsável municipal na 9ª edição da iniciativa, organizada pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

Além do simulacro, que permitiu às crianças adotar os três comportamentos necessários em caso de sismo (Baixar - Proteger - Aguardar), foram, ainda, demonstradas atividades que envolveram a utilização de drones e participação de cães, importantes em situações de emergência.

“Estas ações de sensibilização de maior proximidade com os mais pequenos dão-nos a confiança de que esta experiência contribuirá para um reforço da informação que vai ser transmitida aos respetivos familiares, fazendo com que se gere mudança", garantiu o autarca.

A ação envolveu técnicos municipais, elementos do SRPCBA, da AHBVPV, da PSP e Unidade Especial de Polícia, da GNR, da Força Aérea Portuguesa, da Autoridade Marítima, da Junta de Freguesia e de toda a comunidade escolar da Fonte do Bastardo (EB1/JI e a Creche Olhar Poente).

No final, Ricky Baptista agradeceu a presença de todas as entidades, assegurando que “é importante manter, melhorar e desenvolver novas dinâmicas que contribuam para a qualidade de vida de todos os praienses e, neste sentido, trabalhar em conjunto para a proteção e a segurança da população”.