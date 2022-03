Erros individuais e juventude do Sporting ditam nova derrota frente ao Ajax

Na Arena Johan Cruijff, sem adeptos, devido à pandemia de covid-19, o avançado Sebástian Haller fez o 10.º tento na presente edição da prova, aos oito minutos, de penálti, abrindo caminho para os golos dos companheiros Antony (42), David Neres (58) e Steven Berghuis (62).

Para o conjunto luso marcaram Nuno Santos (22) e Tabata (78), que não impediram os ‘leões’ de verem chegar ao fim uma série de 12 triunfos seguidos para todas as competições.

Com este desaire, o Sporting concluiu a ‘poule’ no segundo lugar, com nove pontos, os mesmos do Borussia Dortmund (terceiro), que hoje goleou por 5-0 o Besiktas (quarto, com zero). Já o Ajax fez o pleno de vitórias e somou 18.

Sem poder contar com os lesionados Feddal, João Palhinha e Rúben Vinagre, assim como o ‘capitão’ Coates, por estar infetado com a covid-19, o campeão nacional entrou em campo com jogadores pouco utilizados na temporada, mas sem alterar o seu princípio de jogo.

Como anunciado na antevisão, o técnico Rúben Amorim estreou jogadores ‘leoninos’ na competição, casos de João Virgínia e de Gonçalo Esteves, e além do guarda-redes e do lateral, colocou de início os defesas Luís Neto, Gonçalo Inácio, Matheus Reis e Ricardo Esgaio, atrás dos médios Ugarte e Daniel Bragança, enquanto Tabata, Nuno Santos e Tiago Tomás foram os jogadores mais adiantados no terreno.

Este foi o ‘onze’ mais jovem de sempre apresentado pelo Sporting na prova mais importante de clubes da UEFA, com uma média perto dos 24 anos.

Os ‘leões’ queriam ‘apagar’ e uma mostrar uma imagem melhor, face à goleada (5-1) sofrida na ronda inaugural, em pleno Estádio de Alvalade, em Lisboa, mas, ainda numa fase inicial do jogo, o médio Daniel Bragança foi imprudente dentro da grande área, ao cometer falta sobre Sebastian Haller.

O ponta de lança marfinense encarregou-se de bater o castigo máximo, aos oito minutos, e tornou-se no segundo jogador da história da competição a marcar em todas as partidas da fase de grupos, igualando o feito conseguido pelo português Cristiano Ronaldo em 2017/18.

A resposta ‘leonina’ não tardou e o marcador voltou a mexer na ‘despida’ Arena Johan Cruijff, aos 22 minutos, desta vez para Nuno Santos, após um cruzamento sublime de Tabata, bater, de pé esquerdo, o guardião Pasveer.

Já perto do intervalo, novo erro individual permitiu à equipa visitada voltar a liderar. Numa tentativa de sair a jogar junto da baliza, o central Gonçalo Inácio foi demasiado passivo em zona proibida, perdeu a bola e o brasileiro Antony fez o que quis até colocar a bola no fundo das redes, à passagem do minuto 42.

No segundo tempo, a diferença a nível individual e o coletivo, assim como a falta de experiência, acabou por ser crucial para um desfecho a favor dos neerlandeses e o pesadelo vivido em setembro, na capital portuguesa, voltou a pairar nas mentes ‘leoninas’.

Em novo erro individual, o avançado David Neres beneficiou da escorregadela de Nuno Santos a meio-campo e aproveitou para concluir a transição, aos 58 minutos, instantes antes de Steven Berghuis (62) também inscrever o nome na lista dos marcadores.

O Sporting nunca se deu por rendido e foi em transição rápida que encurtou distâncias, aos 78 minutos, pelos pés de Tabata, um dos melhores do lado ‘leonino’. Esgaio cruzou rasteiro para a entrada da área e o avançado brasileiro disparou um ‘míssil’ para o fundo da baliza, antes de Dário Essugo, com apenas 16 anos e oito meses, tornar-se no mais jovem futebolista português a disputar a ‘Champions’.