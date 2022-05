Erdogan insiste numa cimeira com Putin e Zelensky na Turquia

"Tanto os ucranianos quanto os russos querem ajuda para exportar cereais", disse Recep Tayyip Erdogan aos órgãos de comunicação social depois de terminar a oração do Ramadão numa mesquita de Istambul.

O líder islâmico indicou que o seu assessor Ibrahim Kalin e o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros turco, Onal Sedat, reuniram-se no sábado em Kiev com as autoridades ucranianas e que transmitiram uma série de "desejos", sem concretizar.

"Provavelmente, teremos uma reunião com Putin esta semana", disse Erdogan.

O presidente Erdogan também insistiu na sua oferta, feita inúmeras vezes desde o início da agressão russa contra a Ucrânia, para que Putin e Zelensky se encontrem na Turquia, sublinhando que o seu país será o lugar onde "serão dados passos em relação a (uma solução) no leste da Ucrânia".

O presidente turco disse ainda que a cimeira poderá ocorrer em Istambul ou Ancara.