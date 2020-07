O site oficial do Campeonato da Europa deRalis (ERC na sigla inglesa) publicou na terça-feira, dia 28 de julho, o itinerário revisto do AzoresRallye, bem como o programa da corrida micaelense, que está agendada para os dias 17, 18 e 19 de setembro.

A terceira prova do Europeu terá as 13 classificativas anunciadas pelo Grupo Desportivo Comercial aquando da sua assembleia-geral, no início deste mês, totalizando 201,94 quilómetros cronometrados ao segundo, com 434,26 de ligação, para um total de 636,20 quilómetros. Tudo disputado em dois dias, sexta-feira e sábado, ficando quinta-feira, dia 17, dedicado ao troço de qualificação, nos Remédios.

A abertura das inscrições, a 20 de julho, marcou o arranque das “hostilidades” do Rali dos Açores que, recorde-se, ainda carece da autorização da Autoridade de Saúde Regional.

Programa

Segunda-feira, 20 de julho

Abertura das inscrições

Quarta-feira, 26 de agosto

Publicação do Guia do Rali

Quarta-feira, 2 de setembro

Fecho das inscrições

Sexta-feira, 4 de setembro

Publicação dos mapas e roadbook

Segunda-feira, 7 de setembro

Publicação da lista de inscritos

Domingo, 13 de setembro

Abertura do quartel-general

Terça-feira, 15 de setembro

Abertura do parque de assistência

Testes

Quarta-feira, 16 de setembro

Reconhecimentos

Itinerário

Quinta-feira, 17 de setembro

Qualifying stage “Lagoa Stage” (3,12 km), 15:18

Sexta-feira, 18 de setembro

PE1 Graminhais 1 (24,03), 09:33

PE2 Tronqueira 1 (21,99), 10:21

PE3 Vila Franca / São Brás 1 (15,96), 11:24

PE4 Graminhais 2 (24,03), 14:32

PE5 Tronqueira 2 (21,99), 15:20

PE6 Grupo Marques 1 (4,10), 17:00

Sábado, 19 de setembro

PE7 Coroa da Mata 1 (11,40), 09:28

PE8 Feteiras 1 (7,46), 10:36

PE9 Sete Cidades 1 (24,01), 10:54

PE10 Grupo marques 2 (4,10), 12:04

PE11 Coroa da Mata 2 (11,40), 14:27

PE12 Feteiras 2 (7,46), 15:35

PE13 Sete Cidades 2 (24,01), 15:53.